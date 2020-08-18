Bamako nerede? Mali hangi kıtada? Mali başkenti Bamako yüzölçümü
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Bamako nerede? Mali hangi kıtada? Mali başkenti Bamako yüzölçümü

Mali Cumhuriyeti Afrika'da yer alan bir ülkedir ve kıtanın en büyük yedinci ülkesidir. Komşuları ise Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya'dır. Başkenti 1.690.471 nüfuslu Bamako'dur. Peki, Bamako nerede?

Bamako nerede? Mali hangi kıtada? Mali başkenti Bamako yüzölçümü
18.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:38

Bamako, Mali'nin en büyük şehridir, Nijer Nehri üzerinde bulunur. Bamako şehri 17. yüzyıl civarlarında kuruldu. Sömürge döneminin ardından ülkede Fransızca resmi dil olarak kullanılıyor. Diğer yandan 13 adet ulusal dil de bulunuyor. Mali ve başkent Bamako hakkında detaylar haberimizde.

MALİ NEREDE?

Mali ya da resmî adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Afrika kıtasının en büyük yedinci ülkesi konumundadır.

Ülkenin ismi tarihte yer alan Mali İmparatorluğu ile bu imparatorlukta yaşanan Malinkeliler'den esinlenerek konulmuştur. Ayrıca ülkede konuşulan dillerden biri olan Bambaraca'da mali kelimesi su aygırı anlamında kullanılmaktadır.

MALİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Ülkenin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 343 m düzeyindedir. Ülkenin en yüksek noktasını Hombori Toldo Dağı oluşturmakta olup, dağın zirvesi 1.155 m yüksekliktedir. Ülkenin en alçak noktasını ise 23 m ile Sénégal Nehri oluşturmaktadır.

Ülkenin toplamda sahip olduğu 7.908 km sınırın 1.359 km'si Cezayir, 1.325 km'si Burkina Faso, 599 km'si Fildişi Sahili, 1.062 km'si Gine, 2.236 km'si Moritanya, 838 km'si Nijer ve 489 km'si ise Senegal ile oluşmaktadır. Ülke, kıta içerisinde kara ülkesi konumunda olduğu için herhangi bir denize kıyısı bulunmamaktadır.

Bamako nerede? Mali hangi kıtada? Mali başkenti Bamako yüzölçümü

Sekiz ayrı bölgeden oluşan Mali'nin kuzeydeki sınırları Sahra Çölü'nün tam ortasına ulaşır. Ülke nüfusun çoğunun yaşadığı yeri olan güneydeki bölgede ise Nijer ve Senegal nehirlerini içermektedir.

Günümüzün Mali Cumhuriyeti, bir zamanlar üç tane Batı Afrika imparatorluğunun bir parçasıydı: Gana İmparatorluğu, Mali İmparatorluğu (ülkenin ismi bu imparatorluktan türetilmiştir) ve Songhay İmparatorluğu. 19. yüzyılın sonuna doğru Mali, Fransız idaresinin altına alınarak Fransız Sudanı'nın bir parçası oldu. 1959'da Mali, Senegal ile Mali Federasyonu olarak bağımsızlığını kazandı. Bir yıl sonra Mali Federasyonu bağımsız Mali devleti oldu. Uzun bir tek-partili dönemden sonraki 1991 darbesinin ardından yeni bir anayasa yazıldı ve Mali demokratik, çok-partili bir devlet oldu.

BAMAKO NEREDE?

Bamako, nüfusu 1 milyon 690 bin 471 olup, Mali'nin en büyük şehri ve başkentidir. Günümüzde en hızlı gelişen Afrika ülkesi olarak tahmin edilir. Nijer Nehri üzerinde konumlanır. Bamako, Koulikoro yakınında yer alan nehir limanı ile ulusun yönetim merkezi ve büyük bir ticari bölge ve konferans mekezidir. Bamako, Lagos, Abidjan, Kano, Ibadan, Dakar ve Accra'dan sonra Batı Afrika'nın 7. en büyük şehre ait merkezidir. Üretimleri tekstil, İşlenmiş et ve metal mallardır. Nijer Nehri'nde ticari balıkçılık vardır. Bamako ismi Bambara kelimesinden gelir anlamı "crocodile river" (Timsah Nehri)dir.

BAMAKO YÜZÖLÇÜMÜ

• Kent 245,0 km² (940 mil²)

• Metropol 17.141,61 km² (6,61841 mil²)

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