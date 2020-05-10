Balyozla duvarını deldikleri kuyumcuyu soyan 2 kişi yakalandı (2)
10.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:17
TUTUKLANDILARKonya'da, zorlayarak, kapısını açtıkları berber dükkanında balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 200 bin liralık altını çalan Recep Ural (25) ve arkadaşı Kerim Odacı (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Konya'da, zorlayarak, kapısını açtıkları berber dükkanında balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 200 bin liralık altını çalan Recep Ural (25) ve arkadaşı Kerim Odacı (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA