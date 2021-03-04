Son dakika... BALYOZDA KUMPAS DAVASI'NDA DOSYA MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK
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Son dakika... BALYOZDA KUMPAS DAVASI'NDA DOSYA MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

04.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:54
Son dakika... BALYOZDA KUMPAS DAVASI'NDA DOSYA MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Edinilen son dakika gelişmesine göre BERAAT kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan gazeteciler Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanmasına devam edildi.

BERAAT kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan gazeteciler Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davanın müdahillerinden emekli albay Suat Aytın ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"DOSYANIN BALYOZ'LA ALAKASI YOK"

Sanık Mehmet Baransu'nun avukatı Yahya Engin, "Davanın en başından  beri sürekli heyet değişikliği olmuştur. Müvekkilimizin haksız yere tutuklanmasının altıncı yılını kutluyoruz. Sizler en objektif şekilde karar vermek zorundasınız. Bu dosyanın Balyoz'la hiçbir alakası yok" diyerek dosyadaki bazı maddelerin düşürülmesi talebinde bulundu. Sanık Mehmet Baransu ise "Tutuklulukta artık yedinci yılıma girdim. Savcı şüphe üstüne bir soruşturma başlattı. Neyle suçlandığını sorduğumda önceki mahkeme heyeti açıklama yapamadı. Bir çok kez heyet değişti. Ben Egemen Harekat Planına dair Taraf gazetesinde bir tane bile gizli belge yayınlamadım. Bizim ifşa etmediğimize dair Anayasa Mahkemesinin karar vermesine rağmen hala aynı maddeden yargılanıyorum. Yalan üzerine açılmış bir dosyadır" diyerek tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUĞU DEVAM

Sanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 2 Haziran'a ertelendi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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