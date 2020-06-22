Balyoz ve levye ile hasar verilen tarihi çeşmede restorasyon başlıyor
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Balyoz ve levye ile hasar verilen tarihi çeşmede restorasyon başlıyor

Beyoğlu'nda levye ve balyozla zarar verildiği için çevresi kapatılan 450 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi'nde restorasyon başlıyor.

Balyoz ve levye ile hasar verilen tarihi çeşmede restorasyon başlıyor
22.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:20

Beyoğlu'nda levye ve balyozla zarar verildiği için çevresi kapatılan 450 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi'nde  restorasyon başlıyor. 

Yanıkkapı Sokak'taki Pir Mehmed Çeşmesi geçen yıl eylül ayında restorasyon çalışması sırasında büyük zarar görmüştü. Çalışmalar sırasında tarihi çeşmenin duvarlarının bir bölümü balyoz, levye ve çekiç darbeleriyle yıkılmıştı. Çevredeki esnafın şikayeti üzerine çalışmalar durdurulmuş tarihi çeşmeye zarar veren üç kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi çeşmenin restorasyonu için bir kez daha harekete geçti. Hazırlanan plan doğrultusunda ihale işlemleri tamamlandı. Restorasyonu gerçekleştirecek firma ile 22 Mayıs'ta sözleşme imzalandı. Koronavirüs nedeniyle birkaç hafta ertelenen restorasyon çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.  Tarihi çeşmenin çevresindeki levhalar işçilerin çalışabilmesi için genişletildi. Çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor. 

KİTABESİ BULUNAMADI 450 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi'nin birkaç ay önce kitabesi çalınmıştı. Çalınan kitabe bulunamadığı için restorasyon sonrası o bölümün boş kalacağı öğrenildi. Kitabenin bulunması durumunda aynı yere yerleştirileceği belirtildi.  

"VATANDAŞ OLARAK BİLİNÇLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"Esnaf Yusuf Mercan, "Bu gibi yapılara sahip çıkılması önemli. Biz vatandaş olarak çeşmenin halinden muzdariptik. Üzerindeki eski kitabesini çalmışlardı. Tabii ki tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Buraya çok turist geliyor. Fotoğraflarını çekiyorlar. Yapılması güzel. Vatandaşın bilinçli olması gerekiyor. Burada bunun gibi kitabesi çalınan çok sayıda yapıt var. İlerideki tarihi kemer çalınmasın diye kafesle kapatılmış. Vatandaş olarak bilinçli olmamız gerekiyor. Buradaki esnaf kendi üzerine düşen görevi yaptı" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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