"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtayın yeni hizmet binasında görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan sanık eski hakim Menekşe Uyar, verdiği kararlar nedeniyle hakkında yargılama yapıldığını, bu kapsamda FETÖ üyeliği suçlamasıyla da Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığını belirtti ve hakkındaki davaların birleştirilmesini talep etti.

Balyoz davasının görüldüğü, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hiç görev yapmadığını, söz konusu davanın duruşmasında yer almadığını ve kararı veren mahkeme heyetinin içinde yer almadığını öne süren Uyar, soruşturma aşamasında nöbetçi hakim olarak verdiği karar nedeniyle suçlandığını savundu.

Uyar, verdiği karara ilişkin dosyadaki delil durumuna göre hareket ettiğini, delillerin üretilmiş ya da sahte olduğunu tespit edebilecek durumda olmadığını ifade etti.

Sanık İdris Asan, "görevi kötüye kullanma" suçu bakımından dava dosyasında somut hiçbir delilin bulunmadığını ileri sürdü.

Balyoz'un soruşturma aşamasında nöbetçi hakim olarak verdiği karar nedeniyle yargılandığını öne süren Asan, karar verdiği tarihte FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediğini, bu nedenle olmayan bir örgüt adına hareket etmesinin de söz konusu olamayacağını söyledi.

Görev süresi boyunca kanunlar ve vicdani kanaatine göre hareket ettiğini savunan Asan, beraatını istedi.

Sanık Metin Özçelik de Yargıtay 16. Ceza Dairesince Balyoz davasının temyiz incelemesinde bazı sanıklar yönünden yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararlarının bozulduğunu anımsatarak, "Bu dosya hukuki olarak çökmüştür." dedi. Özçelik, beraat talebinde bulundu.

Sanık eski hakim Mustafa Başer ise FETÖ üyesi olmadığını ve atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatını istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.