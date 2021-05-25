"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi
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"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

'Balyoz' soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davanın üçüncü celsesi tamamlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, savcı olarak görev yaptığı dönemde Balyoz soruşturmasında yer alan ve FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Pehlivan, usule ilişkin itirazlarda bulundu.

Balyoz soruşturmasında yaklaşık bir ay koordinatör savcılık yaptığını aktaran Pehlivan, daha sonra yardımcı savcı olarak soruşturmada yer aldığını söyledi.

İddianamenin yazılmasıyla soruşturmadaki görevinin sona erdiğini ifade eden Pehlivan, Balyoz soruşturmasının tüm aşamalarının, usul ve yasaya uygun yürütüldüğünü öne sürdü.

Pehlivan, soruşturma kapsamında, kanunun verdiği yargısal takdir hakkı kullanılarak kamu davasının açıldığını savundu.

İddianamenin sadece dijital delillere dayanmadığını ileri süren Pehlivan, çeşitli ses kayıtları, şüpheli ve tanık beyanları, bilirkişi raporlarının değerlendirmede dikkate alındığını iddia etti.

Süleyman Pehlivan, soruşturma sürecinde sadece şüphelilerin lehine delillerin toplanmadığını, şüpheliler hakkındaki iddiaların iddianamede ayrıntılı anlatıldığını öne sürdü.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Eylül'e bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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