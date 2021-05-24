"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam ediliyor
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"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam ediliyor

'Balyoz' soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam ediliyor
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmalarına...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmalarına devam ediliyor.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ergül, savcı olarak görev yaptığı dönemde Balyoz soruşturmasında yer alan ve FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Diğer sanıklar Menekşe Uyar, Ali Alçık, Ali Haydar, Hüseyin Kaplan, Ali Efendi Peksak, Hüsnü Çalmuk, Nalan Can, Mustafa Başer, Ömer Diken, Aytekin Özanlı duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Bazı sanıkların kimlik tespitinin ardından Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu, sanıklara savunma için söz verdi.

Balyoz davasına bakan mahkeme heyetinde yer alan, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası bulunan eski Yargıtay üyesi Ali Alçık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hakimlik mesleğinin gereklerine göre hareket ettiğini savunan Alçık, kasıtlı olarak görevini kötüye kullanmadığını ileri sürdü. Serbest kalması gerekenlerin, tutukluluğunun devamına yönelik hüküm kurmadığını iddia eden Alçık, beraatini istedi.

Eski savcı Ali Haydar ise suç teşkil eden eylemlerde bulunmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.

Balyoz davasının eski hakimi ve FETÖ üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan sanık Ali Efendi Peksak da suçlamaları reddetti, hakkındaki yargılamanın hukuki temelinin bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmada, sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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