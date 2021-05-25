Balyanoz Koyu'nda çalışmalar hızlanıyor
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Balyanoz Koyu'nda çalışmalar hızlanıyor

Balyanoz Koyu'nda çalışmalar hızlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca ilçesi Balyanoz Koyu'nda inşa edilen sahil parkı projesinde çalışmalar hızlanıyor.

Özellikle yaz ve bahar aylarında vatandaşların şehir hayatından uzaklaşıp sahillerde rahatlayıp, stres atması için şehrin birçok noktasına sahil parkı inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Balyanoz Koyu'ndaki çalışmaları hızlandırıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Darıca ilçesi Bayramoğlu Sahilindeki Balyanoz Koyu, Büyükşehir tarafından sahil düzenlemesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Tesfiye işlerinin tamamlandığı alanda yürüyüş yolu için beton dökme çalışması gerçekleştirilirken önümüzdeki günlerden itibaren alandaki çalışmaların hızlandırılması planlanıyor.

YÜRÜYÜŞ YOLU İÇİN BASKI BETON ATILDI

Bayramoğlu Sahil Parkı'nın hemen yanında inşa edilmeye başlanan sahil parkı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yürüyüş yolu için baskı beton dökümü gerçekleştirdi. Sahil parkının aydınlatılması ve diğer enerji ihtiyacı için önümüzdeki hafta elektrik hattı kazısına başlanacak.

SOSYAL ALANLAR

Darıca ilçesi Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar inşa edilecek. Balyanoz Koyu'ndaki sahil parkı, vatandaşların yeni bir yaşam alanı olacak.

BÖLGENİN CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK

Kocaeli'nin cazibe merkezlerinden birisi olan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca'ya önemli bir yatırım daha yapıyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın hoşça vakit geçirebileceği Balyanoz Koyu'ndaki inşa edilen sahil parkı, Kocaeli'nin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak.

Kaynak: Bültenler

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