Yanan balya yüklü kamyon önce kendini kül etti, sonra tarlayı yaktı

Yanan balya yüklü kamyon önce kendini kül etti, sonra tarlayı yaktı Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yangın çıkan balya yüklü kamyon, önce kendini kül etti sonra tarlayı yaktı.