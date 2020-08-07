Balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu
Kastamonu'da balya makinesinden çıkan kıvılcımların anızı tutuşturması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
07.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:12
Kastamonu'da balya makinesinden çıkan kıvılcımların anızı tutuşturması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Hacımuharrem köyü Geriş Mahallesi'nde tarlada çalışan bir çiftçinin balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, anızı tutuşturdu.
Büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin çabasıyla yangın söndürüldü.
Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı, AA muhabirine, tarlada çalıştığı sırada kendisine yangınla ilgili telefon geldiğini belirterek, "İlk önce müdahaleyi köylülerle yaptık. Traktörle yangının dağılmasını önledik. Sonra itfaiye geldi." dedi.
Kaynak: AA