Balya makinasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde balya makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde balya makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Kömürcü köyü girişinde balya yapan Şadi Y. (25) balya makinesine sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Şadi Y., tarlaya inen Helikopter Ambulans ile hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı