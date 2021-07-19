Balya makinasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı
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Balya makinasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı

Balya makinasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çankaya ilçesinde balya makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde balya makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Kömürcü köyü girişinde balya yapan Şadi Y. (25) balya makinesine sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Şadi Y., tarlaya inen Helikopter Ambulans ile hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Balya makinasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı
Balya makinasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı
Balya makinasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı
Balya makinasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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