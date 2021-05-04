Balya Makinası teslim edildi
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Balya Makinası teslim edildi

Balya Makinası teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Balya Makinası düzenlenen törenle Kooperatif Yönetim Kuruluna teslim edildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Balya Makinası düzenlenen törenle Kooperatif Yönetim Kuruluna teslim edildi.

Musabeyli İlçesi S.S. Yastıca, Kolpınar, Belentepe, Yukarıbademli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için hazırlanarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı onayıyla desteklenen Proje ile alımı gerçekleştirilen Balya Makinası düzenlenen törenle Kooperatif Yönetim Kuruluna teslim edildi.

Pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "50 adet kooperatif Üyesi, 30 adet yöre çiftçisi olmak üzere toplam 80 çiftçimizin, hububat artığı olan sapı en iyi şekilde değerlendirerek hayvanların kaba yem ihtiyacının büyük kısmını sağlıklı, güvenli ve ucuz bir şekilde karşılamak suretiyle doğrudan yararlanacağı Balya Makinasının Musabeyli İlçemize kazandırılmasında emeği ve desteği olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim. İlimiz tarımının gelişmesine ve çiftçimizin yararına hazırlanacak olan tarım ve hayvancılık projelerine İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz Proje Birimimiz vasıtasıyla her türlü desteği vermekteyiz. Bu gün burada yönetim kuruluna teslimini gerçekleştirdiğimiz Balya Makinasının Kooperatifimiz üyelerine, Musabeyli ilçemize ve İlimiz tarımına hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KİLİS

Balya Makinası teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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