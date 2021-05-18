Balya'daki yangın havadan görüntülendi

- Balya'daki yangın havadan görüntülendi Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsal mahallesine yakın Çamköy mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, ormanlık alandaki yangın helikopterden görüntülendi.

- Balya'daki yangın havadan görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsal mahallesine yakın Çamköy mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, ormanlık alandaki yangın helikopterden görüntülendi.

Yangının kısıtlı bir alanda duman şeklinde devam ettiği görülürken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter, 4 su tankeri ve 13 arozöz ile Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın söndürme araçlarıyla müdahale edildi. Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga'nın da olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu orman yangınını söndürme çabaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak