Balya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Balya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Balya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Balya ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Müstecap kırsal mahallesi yakınlarındaki Çamköy mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 3 yangın söndürme helikopteri, 4 su tankeri ve 13 arazözün yanı sıra Balıkesir itfaiyesinin de desteğiyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Balya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Balya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Balya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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