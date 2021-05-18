Balya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Balya ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Balya ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Müstecap kırsal mahallesi yakınlarındaki Çamköy mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 3 yangın söndürme helikopteri, 4 su tankeri ve 13 arazözün yanı sıra Balıkesir itfaiyesinin de desteğiyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı