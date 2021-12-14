Balya'da yağış havada kayan tırda 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balya'da yağış havada kayan tırda 2 kişi yaralandı

Balya'da yağış havada kayan tırda 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balya-Çanakkale karayolunda yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BALIKESİR (İHA) - Balya- Çanakkale karayolunda yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Balya çıkışı 9. Km.'de meydana gelen trafik kazasında 17 SL 313 plakalı kamyon yağışlı havada kayarak, şarampole yuvarlandı kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri kazaya müdahale ederek yaralı şoför İshak D. ve mal sahibi olan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralı olarak 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR

Balya'da yağış havada kayan tırda 2 kişi yaralandı

Balya'da yağış havada kayan tırda 2 kişi yaralandı

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title