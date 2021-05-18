Balya'da orman yangını
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Balya'da orman yangını

Balya'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsal mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsal mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanında yangın helikopteri de yangına müdahale etti.

Balya'nın Müstecap kırsal mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen devam ediyor. Bölgede meydana gelen ormanlık alandaki yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, gerek itfaiye ekipleri gerekse de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. - BALIKESİR

Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını
Balya'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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