"Baltık Yolu" resepsiyonu

23.09.2019 20:44

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga ve Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Indrek Erikson'ın ev sahipliğinde "Baltık Yolu"nun 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

CER Modern'de düzenlenen resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Büyükelçi Elferts, yaptığı konuşmada, 30 yıl önce Baltık ülkelerinin umut, özgürlük ve bağımsızlık ilhamı taşıdıklarını ve buna ulaştıklarını söyledi.

Baltık ülkelerinin bu tarihlerde bağımsız Avrupa ülkeleri ailesine geri dönmek için can attığını belirten Elferts, "Ancak yüz binlerce Sovyet askeri ülkelerimizi işgal etti ve yollarımızı kesti. Vatandaşların ellerine silah almaları söz konusu değildi. Baltık halkları, pasif direnişi ve sivil itaatsizliği seçti." ifadelerini kullandı.

"Baskı zincirlerini kırdık"

Elferts, 1989'da Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişinin 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attığını vurgulayarak, bu tarihi eylemin Baltık ülkelerinin 1939'da Sovyetler Birliği'ne bağlandığı Molotov-Ribentroff Anlaşması'nın (Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı) 50'inci yıl dönümüne denk geldiğini hatırlattı.

SSCB kontrolündeki Baltık ülkelerindeki vatandaşların eyleminin ardından iki yılda Letonya, Litvanya ve Estonya'nın özgür ülkeler olduğuna işaret eden Elferts, "Özgürlük için Hitler-Stalin Paktı'na ve Sovyetler Birliği'nin işgaline karşı ayağa kalktık ve baskı zincirlerini kırdık." dedi.

Konuşmanın ardından "Baltıkların Özgürlük Yolu" isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA