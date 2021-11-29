Baltık ülkelerinden milletvekilleri, Tayvan lideri Tsai ile görüştü

Baltık ülkelerinden milletvekillerinin, Avrupa Birliği ülkeleri ile Tayvan arasındaki iş birliğinin göstergesi olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldiği bildirildi.

Ada lideri Tsai, Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021 Açık Parlamento Forumu'na katılan Baltık ülkeleri milletvekilleriyle görüştü.

Milletvekillerinin ziyaretini memnuniyetle karşılayan Tsai, söz konusu ziyaretin, Letonya, Litvanya ve Estonya milletvekillerinin Tayvan'a gerçekleştirdiği ilk ortak ziyaret olduğunu belirtti.

Tsai, Tayvan'ın ve Baltık ülkelerinin "otoriter yönetimden kurtulma ve özgürlük için savaşma konusunda benzer deneyimleri paylaştığını" vurgularken, "Bugün tadını çıkardığımız demokrasi zor kazanıldı." ifadesini kullandı.

Litvanya heyeti başkanı Matas Maldeikis, Tayvan ile daha güçlü bağlar kurmayı umduklarını söyledi.

Çin ile ihtilaflı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.

Litvanya, diplomatik olarak, Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduğunu iddia eden Taipei hükümetini değil Pekin'de ÇHC hükümetini tanıyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 20 Temmuz'da Litvanya'da "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla temsilcilik kuracağını duyurmuştu. Litvanya hükümeti, 9 Ağustos'ta temsilciliğin kurulmasına izin vermişti. Çin, verilen iznin ardından ülkedeki büyükelçisini geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin Büyükelçisini geri çağırmasını istemişti.

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın uluslararası forumlara katılmasına veya diğer ülkelerle kendisine tanınırlık kazandıracak diplomatik ilişkiler kurma girişimlerine karşı çıkıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Pekin, Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerini donduruyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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