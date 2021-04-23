Baltık ülkeleri Çekya ile dayanışma kapsamında 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek
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Baltık ülkeleri Çekya ile dayanışma kapsamında 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Baltık ülkeleri Çekya ile dayanışma kapsamında 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya'da, "Çekya'da 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya Rus diplomatların karıştığı" yönündeki iddialara tepki olarak 4 Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklandı.

Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya'da, "Çekya'da 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya Rus diplomatların karıştığı" yönündeki iddialara tepki olarak 4 Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, yaptığı açıklamada, ülkesindeki iki Rus diplomatın "diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildiklerini belirtti. Litvanya, diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Öte yandan, Estonya da Çekya ile dayanışma kapsamında bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu durumun Avrupa'nın güvenliğini ve istikrarını baltaladığı ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de ülkede görev yapan bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdiklerini bildirdi. Rinkevics yaptığı açıklamada, Letonya'nın "kendi topraklarında veya müttefik ve ortaklarının topraklarında yıkıcı faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğini" vurguladı.

Çekya ile dayanışma içinde olduğunu gösteren Slovakya Başbakanı Eduard Heger, dün, 3 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Çekya ve Rusya arasında "diplomat" krizi

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya, Prag'ta görev yapan Rus diplomatların sayısını, Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitlemek amacıyla daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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