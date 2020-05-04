"Baltık Doğal Gaz Boru Hattı" projesinin yapımına başlanıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Norveç doğal gazını Danimarka'dan Polonya'ya taşıyacak "Baltık Doğal Gaz Boru Hattı"nın (Baltic Pipe) yapımına başlanacağını açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Norveç doğal gazını Danimarka'dan Polonya'ya taşıyacak "Baltık Doğal Gaz Boru Hattı"nın (Baltic Pipe) yapımına başlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Duda düzenlediği basın toplantısında, 7 milyar metreküp taşıma kapasiteli, 1,5 milyar avroya mal olması planlanan Baltık Doğal Gaz Boru Hattı'nın yapımına ilerleyen günlerde başlanacağını duyurdu.

Projenin, ülkesinin Rus doğal gazına bağımlılığını azaltması açısından önemli olduğunu vurgulayan Duda, boru hattının 1 Ekim 2022'de tamamlanacağını kaydetti.

Söz konusu proje ile Ukrayna'ya da gaz aktarımının mümkün olacağına dikkati çeken Duda, Polonya'nın doğal gaz boru hattı sistemini işleten Gaz-system ve Saipem şirketlerinin Baltık Denizi altındaki çalışmaları yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA