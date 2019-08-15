Baltık bölgesinde gerginlik: Rus savunma bakanının uçağına NATO jeti yaklaştı

Baltık bölgesinde gerginlik: Rus savunma bakanının uçağına NATO jeti yaklaştı

Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu taşıyan özel uçağa yaklaşan NATO'ya ait bir jet, SU-27 tipi Rus savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı

15.08.2019 11:17
Baltık bölgesinde gerginlik: Rus savunma bakanının uçağına NATO jeti yaklaştı

Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan özel uçağa yaklaşan NATO'ya ait bir jet, SU-27 tipi Rus savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

Savunma Bakanı'nın Kaliningrad şehrine gittiği sırada yaşanan olayın görüntüleri Rus devlet televizyonu Russia-24 tarafından yayınlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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