Baltayla uykudaki kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baltayla uykudaki kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı

Baltayla uykudaki kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı Sanık kadın "Çocuklarım için yaşamak istedim" Zeytinburnu'nda eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi'nin yargılanmasına başlandı.

14.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:54

Baltayla uykudaki kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı

Sanık kadın "Çocuklarım için yaşamak istedim"

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi'nin yargılanmasına başlandı. Sanık Azimi duruşmada yaptığı savunmasında "Çocuklarım için yaşamak istedim" dedi.

Zeytinburnu'nda 24 Kasım 2019 günü gece saatlerinde eşi Hasan Özbek'i balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet Azimi'nin davasının görülmesine başlandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fazilet Azimi SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, maktulün abisi Ramazan Özbek de duruşmaya katıldı.

Sanık savunmasında eşinden ayrılmak istediğinde ölümle tehdit edildiğini söyledi

Savunması sorulan sanık Azimi eşi ile Afganistan'da evlendiğini söyleyerek "Türkiye'ye geleli 11 yıl oldu. Türkiye'de resmi nikahımız yoktur. Eşim çalışmak için yurt dışına giderdi ben yurt dışına gitmesini istemezdim. Ben eşime 'bana resmi nikah yap sen gittiğinde ben burada bu şekilde kalmak istemiyorum' diyordum hep. Aramızda anlaşmazlıklar olurdu ben genelde alttan alırdım. Eşim bana güvensizlik duyuyordu '10 senelik evlilikten sonra bana güvenmiyorsan ayrılalım' dedim bir gün. Eşim bunu duyunca ayrılmayı kabul etmediğini söyleyerek 'seni öldürürüm' dedi" şeklinde konuştu.

"Çocuklarım için yaşamak istedim"

Öldürdüğü kocasının çocuklarının yanında kendisine şiddet uyguladığını da söyleyen Azimi "Ben çocuklarım gördüğü için ayrıca üzülüyordum 'sen benden ayrılmaya nasıl kalkarsın' deyip darp ediyordu. Elleriyle boğmaya çalışıyordu. Boğulacak gibi olurdum, nefes alamazdım. Beni öldürmeye çalıştığını anladım. Bana şiddet uyguladığında karşı koyabildiğim kadar direniyordum. Ben çocukların sakin bir hayatı olmasını istedim. Daha önce de darp olayları sebebiyle polise gittim hatta elime dikiş atıldı. Şikayet ettim. Bir gün beni öldüresiye dövdü. Abisini çağırdım. Çocuklarım için yaşamak istedim. Mecburen çocuklarım için, kendim için eşimi darp etmeye karar verdim" dedi.

Mahkeme SEGBİS bağlantısında sesin sürekli yankı yapması ve sanığın sözlerinin güçlükle anlaşılması nedeniyle bu şekilde savunmasının alınmasının sağlıklı olmadığı değerlendirerek, bir sonraki celse sanığın fiziken hazır bulundurulup savunmasının devamının alınmasına karar verdi.

Duruşmada müşteki olarak beyanda bulunan maktul Hasan Özbek'in ağabeyi müşteki Ramazan Özbek ise kardeşinin olay günü yemek yedikten sonra kendinden geçtiğini söyleyerek "Ben olay anını görmedim ama baltayı getirmiş kafasına vurup öldürmüş. Ben şikayetçiyim. Cinayet olayından önce Hasan, Afganistan'daki tarlalarını satmış 25 bin dolar kadar parayı Türkiye'ye getirmiş. Ancak paraya ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Fazilet Azimi'nin tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki celse fiziken duruşma salonunda hazır edilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca evde yaşananları anlatması için tanık olarak maktul ile sanığın müşterek çocuklarının dinlenilmesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Kasım 2019'da Zeytinburnu'nda meydana gelen olay anlatılmıştı. Olay günü saat 21: 00 sıralarında maktulün eve geldiğinin açıklandığı iddianamede, sanığın çocuklarının ve eşinin uyumasını beklediği, maktulün uyumasının ardından gece saat 03: 30 sıralarında eşinin uyuduğu odaya geldiği belirtilmişti. Sanığın burada beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak eşine 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği de iddianamede açıklanmıştı. Azimi'nin 'beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

Baltayla uykudaki kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi Güncel
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi Magazin
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? Güncel
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı Ekonomi
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Celal Adan Hulusi Akar Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Alişan Reynmen Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Rize Milli Çayeli
Şu an buradasınız: Baltayla uykudaki kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 14:55:46. #1.14#
title