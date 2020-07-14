Baltayla uykudaki kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı Baltayla uykudaki kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı Sanık kadın "Çocuklarım için yaşamak istedim" Zeytinburnu'nda eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi'nin yargılanmasına başlandı.

Baltayla uykudaki kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı

Sanık kadın "Çocuklarım için yaşamak istedim"

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi'nin yargılanmasına başlandı. Sanık Azimi duruşmada yaptığı savunmasında "Çocuklarım için yaşamak istedim" dedi.

Zeytinburnu'nda 24 Kasım 2019 günü gece saatlerinde eşi Hasan Özbek'i balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet Azimi'nin davasının görülmesine başlandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fazilet Azimi SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, maktulün abisi Ramazan Özbek de duruşmaya katıldı.

Sanık savunmasında eşinden ayrılmak istediğinde ölümle tehdit edildiğini söyledi

Savunması sorulan sanık Azimi eşi ile Afganistan'da evlendiğini söyleyerek "Türkiye'ye geleli 11 yıl oldu. Türkiye'de resmi nikahımız yoktur. Eşim çalışmak için yurt dışına giderdi ben yurt dışına gitmesini istemezdim. Ben eşime 'bana resmi nikah yap sen gittiğinde ben burada bu şekilde kalmak istemiyorum' diyordum hep. Aramızda anlaşmazlıklar olurdu ben genelde alttan alırdım. Eşim bana güvensizlik duyuyordu '10 senelik evlilikten sonra bana güvenmiyorsan ayrılalım' dedim bir gün. Eşim bunu duyunca ayrılmayı kabul etmediğini söyleyerek 'seni öldürürüm' dedi" şeklinde konuştu.

"Çocuklarım için yaşamak istedim"

Öldürdüğü kocasının çocuklarının yanında kendisine şiddet uyguladığını da söyleyen Azimi "Ben çocuklarım gördüğü için ayrıca üzülüyordum 'sen benden ayrılmaya nasıl kalkarsın' deyip darp ediyordu. Elleriyle boğmaya çalışıyordu. Boğulacak gibi olurdum, nefes alamazdım. Beni öldürmeye çalıştığını anladım. Bana şiddet uyguladığında karşı koyabildiğim kadar direniyordum. Ben çocukların sakin bir hayatı olmasını istedim. Daha önce de darp olayları sebebiyle polise gittim hatta elime dikiş atıldı. Şikayet ettim. Bir gün beni öldüresiye dövdü. Abisini çağırdım. Çocuklarım için yaşamak istedim. Mecburen çocuklarım için, kendim için eşimi darp etmeye karar verdim" dedi.

Mahkeme SEGBİS bağlantısında sesin sürekli yankı yapması ve sanığın sözlerinin güçlükle anlaşılması nedeniyle bu şekilde savunmasının alınmasının sağlıklı olmadığı değerlendirerek, bir sonraki celse sanığın fiziken hazır bulundurulup savunmasının devamının alınmasına karar verdi.

Duruşmada müşteki olarak beyanda bulunan maktul Hasan Özbek'in ağabeyi müşteki Ramazan Özbek ise kardeşinin olay günü yemek yedikten sonra kendinden geçtiğini söyleyerek "Ben olay anını görmedim ama baltayı getirmiş kafasına vurup öldürmüş. Ben şikayetçiyim. Cinayet olayından önce Hasan, Afganistan'daki tarlalarını satmış 25 bin dolar kadar parayı Türkiye'ye getirmiş. Ancak paraya ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Fazilet Azimi'nin tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki celse fiziken duruşma salonunda hazır edilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca evde yaşananları anlatması için tanık olarak maktul ile sanığın müşterek çocuklarının dinlenilmesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Kasım 2019'da Zeytinburnu'nda meydana gelen olay anlatılmıştı. Olay günü saat 21: 00 sıralarında maktulün eve geldiğinin açıklandığı iddianamede, sanığın çocuklarının ve eşinin uyumasını beklediği, maktulün uyumasının ardından gece saat 03: 30 sıralarında eşinin uyuduğu odaya geldiği belirtilmişti. Sanığın burada beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak eşine 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği de iddianamede açıklanmıştı. Azimi'nin 'beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

Kaynak: İHA