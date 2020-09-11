Baltalı saldırganın AA Genel Müdürlüğüne girmesini engelleyen güvenlik görevlileri ödüllendirildi Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırganı etkisiz hale getiren güvenlik görevlilerine başarı belgesi verildi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırganı etkisiz hale getiren güvenlik görevlilerine başarı belgesi verildi.

UFS Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ateş ile AA İdari İşler Müdürü Barış Bektaş, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda, güvenlik görevlileriyle bir araya geldi.

Güvenlik görevlilerini dikkatleri ve cesaretinden dolayı tebrik eden Ateş, saldırganı engelleyen güvenlik görevlilerine başarı belgesi ve altın hediye etti.

AA İdari İşler Müdürü Bektaş ise güvenlik görevlilerini kutlayarak, hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA