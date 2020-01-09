Baltalı Göleti buz tuttu
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Baltalı Göleti buz tuttu

Murat Dağı eteklerinden görüntü Ormandan görüntü Baltalı Göleti'nden görüntü (Drone) Baltalı Göleti'nden görüntü UŞAK - Murat Dağı eteklerinde Uşak'ın Banaz ilçesi sınırları içinde bin 200 metre yükseklikteki Baltalı Göleti bölgede etkili olan kar yağışının ardından sıcaklıkların düşmesi ile...

09.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:23
Baltalı Göleti buz tuttu

eteklerinden görüntü

Ormandan görüntü

Baltalı Göleti'nden görüntü (Drone)

Baltalı Göleti'nden görüntü - Murat Dağı eteklerinde Uşak'ın ilçesi sınırları içinde bin 200 metre yükseklikteki Baltalı Göleti bölgede etkili olan kar yağışının ardından sıcaklıkların düşmesi ile buz tuttu. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken gölet çevresinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken bölgede güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Baltalı Göleti buz tuttu
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