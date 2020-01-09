Baltalı Göleti buz tuttu
Murat Dağı eteklerinden görüntü Ormandan görüntü Baltalı Göleti'nden görüntü (Drone) Baltalı Göleti'nden görüntü UŞAK - Murat Dağı eteklerinde Uşak'ın Banaz ilçesi sınırları içinde bin 200 metre yükseklikteki Baltalı Göleti bölgede etkili olan kar yağışının ardından sıcaklıkların düşmesi ile...
Murat Dağı eteklerinden görüntü
Ormandan görüntü
Baltalı Göleti'nden görüntü (Drone)
Baltalı Göleti'nden görüntü UŞAK - Murat Dağı eteklerinde Uşak'ın Banaz ilçesi sınırları içinde bin 200 metre yükseklikteki Baltalı Göleti bölgede etkili olan kar yağışının ardından sıcaklıkların düşmesi ile buz tuttu. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken gölet çevresinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken bölgede güzel görüntüler oluştu.