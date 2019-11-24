Baltacıgil kardeşlerden Şerefiye Sarnıcı'nda konser
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Baltacıgil kardeşlerden Şerefiye Sarnıcı'nda konser

"Küçük Bir Kontrbas Festivali" Fora Baltacıgil-Poyraz Baltacıgil Duo konseriyle kapılarını açtı.

24.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:02
Baltacıgil kardeşlerden Şerefiye Sarnıcı'nda konser

"Küçük Bir Kontrbas Festivali" Fora Baltacıgil-Poyraz Baltacıgil Duo konseriyle kapılarını açtı.

(İBB) Kültür AŞ tarafından Sarnıcı'nda gerçekleştirilen konserde, Münih Filarmoni Orkestrası Kontrbas Grup Şefi Fora Baltacıgil ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyolonsel Grup Şefi Poyraz Baltacıgil müzikseverlerle bir araya geldi.

İki sanatçı, Tabakov, Bach, Vivaldi, Handel, Boccherini, Corelli ve Rossini'nin eserlerinden oluşan repertuvarı icra etti.

Kaynak: AA
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