Baltacıgil kardeşlerden Şerefiye Sarnıcı'nda konser

24.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:02

"Küçük Bir Kontrbas Festivali" Fora Baltacıgil-Poyraz Baltacıgil Duo konseriyle kapılarını açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleştirilen konserde, Münih Filarmoni Orkestrası Kontrbas Grup Şefi Fora Baltacıgil ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyolonsel Grup Şefi Poyraz Baltacıgil müzikseverlerle bir araya geldi.

İki sanatçı, Tabakov, Bach, Vivaldi, Handel, Boccherini, Corelli ve Rossini'nin eserlerinden oluşan repertuvarı icra etti.

Kaynak: AA