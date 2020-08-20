HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Balta: "TÜİOSB'de temel altyapı çalışmalarına başladık"

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TÜİOSB) temel altyapı çalışmaları başladı.

Balta:
20.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:37

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TÜİOSB) temel altyapı çalışmaları başladı. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, ilk etapta 180 hektarlık alanda oluşturulan 70 parselin büyük bölümünü yatırımcılara tahsis ettiklerini belirterek, "TÜİOSB'nin ilk etabının 2 yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde bütün fazlarının tamamlanmasıyla en az 100 yatırımcıyla birlikte modern ve görkemli bir üretim üssü haline gelecek" dedi.

Mersin'e ve bölgeye büyük ekonomik katkı sunması beklenen TÜİOSB'nin bir an önce tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor. Tarsus ilçesi Kurbanlı Köyü mevkiinde 245 hektar alanda, yaklaşık 100 yatırımcının katılımıyla hayata geçirilecek TÜİOSB'de temel altyapı çalışmaları başladı. TÜİOSB'de yatırımcılara arsa tahsisleri de devam ediyor.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, bölgedeki çalışmalarda gelinen son durumu İHA muhabirine anlattı.

"İlk etapta oluşturulan 70 parselin büyük bölümünü yatırımcılarımıza tahsis ettik"

TÜİOSB'de en az 100 yatırımcıyla tarımsal üretime inovatif teknolojilerle yüksek katma değer kazandırmayı, kadın iş gücü ile küresel markalar oluşturmayı, 10 bin kişiye nitelikli istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirten Gül Akyürek Balta, "28 Aralık 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın katılımıyla temellerini attığımız TÜİOSB'de ilk etapta 180 hektarlık alanda oluşturulan 70 parselin büyük bölümünü yatırımcılara tahsis ettik. Üretim üssünde ilk etapta 7 bin kişiye istihdam sağlayacağız. İlk yatırımcılarımızın yüzde 15'i yabancı, yüzde 25'i il dışından ve yüzde 60'ı Mersin ilimizden oluştu. Adana, Eskişehir, Ankara, Mardin, İstanbul, Hatay, Bursa ve Osmaniye illerinden yatırımcılarımız var" dedi.

"TÜİOSB'nin altyapı projelerinde son teknoloji sistemleri üzerinde çalışıyoruz"

Yatırımcılara arsa tahsislerine hızla devam ederken, yatırımların başlaması için de gerekli olan temel altyapı çalışmalarına başladıklarını belirten Balta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği ve destekleriyle istinat duvarları ve sanat yapıları için hafriyat ve dolgu çalışmalarına da hızla başlayacaklarını söyledi. "TÜİOSB'nin altyapı projelerinde son teknoloji sistemleri üzerinde çalışıyoruz" diyen Balta, bölgenin enerji ihtiyacını yerleşke içerisinde kurulacak ortak güneş enerji santralinden temin edeceklerini vurguladı. Yenilenebilir enerji yatırımları yaparak, katılımcıların enerji birim fiyatlarını daha uygun hale getirip yurt dışı pazarlardaki rekabet güçlerini artıracaklarını ifade eden Balta, "Modern arıtma tesisinde arıtacağımız atık suyu, yeşil alanlarda sulama suyu olarak yeniden değerlendireceğiz. Lojistik maliyetleri azaltmak için de bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bölge içerisine kuracağımız atık yönetim tesisi, ortak sağlık güvenlik birimi ve çevre laboratuvarı ile girişimcilerimizin bu alanlardaki giderlerini de minimize etmek için planlamalarımız hazır durumda" diye konuştu.

"İlk etabını 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz"

Bölgeyi tamamlama hedeflerini de açıklayan Balta, "TÜİOSB'nin ilk etabının 2 yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde 245 hektar alandaki bütün fazlarının tamamlanmasıyla en az 100 yatırımcıyla birlikte modern ve görkemli bir üretim üssü haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"Ürünleri en yeni teknolojilerle işleyeceğiz"

Balta, bölgede gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin de bilgi verdi. Mersin'in çok verimli tarım arazilerine ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğuna işaret eden Balta, bu tarımsal ürünleri en yeni teknolojileri kullanarak işleyip yüksek katma değere ulaştıracaklarının altını çizerek, şöyle devam etti: "Meyve ve meyve özlerini işleyeceğiz, bölgede sadece yöremizde yetişen endemik, tıbbi ve aromatik bitkileri yüksek katma değerli mamul madde haline getireceğiz. Bölgemizde tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak konvansiyonel kurutma yöntemlerinin dışında, ürün kalitesini ve besin değerlerini yüksek oranda koruyan mikrodalga, radyo frekansla ve dondurarak kurutma gibi teknolojiler kullanacağız. Tüm bu ürünlerin yurt içi pazarlara satılmasının yanında ağırlıklı olarak dünya pazarlarına ihraç edilmesini hedefliyoruz."

"KOGİF Projesini hayata geçiriyoruz"

Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birisinin; eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın girişimciler olduğuna inandıklarını ve bu çerçevede Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesini (KOGİF) de uygulamaya koyduklarını söyleyen Balta, "Kadın yatırımcıların, girişimcilerin ve iş gücünün, üretimde ve ticarette daha çok var olması, değişen rekabet koşullarına karşı desteklenmesi amacıyla KOGİF Projesini hayata geçiriyoruz. Çalışma hayatında, kadınların önündeki engelleri kaldırmayı, üreten, gelişen, iş ve aile yaşamında başarılı bir kadın girişimci profili hedefliyoruz. Hayata geçireceğimiz Kadın Ortak Girişim Fabrikalarında yatırımcıların, yöneticilerin ve üreticilerin ağırlığının kadınlardan oluşmasını arzu ediyoruz. Bu fabrikalarda bölgesel tarım ürünlerinden, inovatif ve yenilikçi bir yaklaşımla yüksek katma değer üreten, uluslararası markalar oluşturacağız. Burada üretilen inovatif ürünleri teşviklerle destekleyeceğiz ve Melek Yatırımcılarla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

KOGİF'in TÜİOSB'nin en anlamlı projelerinden biri olduğunu vurgulayan Balta, burada çalışan kadınların çocukları için kreş yapacakları bilgisini de verdi. Balta, şehit eşleri ve çocuklarının istihdamı için de tüm yatırımcıların fabrikalarında kontenjan ayıracaklarının altını çizdi.

"Bölgemize yüz milyonlarca dolarlık yatırım çekmiş olacağız"

Balta, TÜİOSB'nin Mersin'e, bölgeye ve ülkeye sağlayacağı katkıyı ise şu cümlelerle anlattı:

"Mersin bölgesinde kadın iş gücü ile yüksek teknolojiden yararlanarak tarımsal üretimde küresel markalar çıkarmayı hedeflediğimiz TÜİOSB'de, 5 yıl içerisinde en az 100 yatırımcıyla 10 bin kişiye nitelikli istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. TÜİOSB ile bölgemize sürekli değer üreten yüz milyonlarca dolarlık yatırım çekmiş olacağız."

"Yeni normalde dünya pazarlarında üretim teknolojisini ve kalite farkını oluşturan ülkeler hızla yükselecek"

Balta, böyle bir OSB kurmakla tarımsal ürün işleme sektöründe düşük maliyetle daha verimli üretim yapmayı, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet avantajının yanında, bölge ve ülke ekonomisine katkı ve nitelikli istihdam sağlamayı, kadın girişimciliğinin gelişmesini amaçladıklarını dile getirdi. Balta, "Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ani gelişen olumsuz hava olayları ve son süreçte etkisini aralıklarla artıran Covid-19 pandemisi nedeniyle tarımsal üretimde ileri teknoloji kullanılma zorunluluğunun başladığı bir süreçten geçiyoruz. Yeni normalde dünya pazarlarında üretim teknolojisini ve kalite farkını oluşturan ülkelerin hızla yükseleceğine inanıyoruz. Çünkü inovatif teknolojiler ürün kalitesinin artırmakla kalmıyor, onların yüksek katma değer kazanmasına neden oluyor. Yani ürünler teknoloji ile 7 kat daha değerli hale geliyor. Bu teknolojiler aynı zamanda gıda saklama güvenliğini en yüksek düzeye çıkaracak. Yenilikçi sanayi tesisleri yatırımları yüksek maliyetli yatırımlar gibi görünse de yerli makine üretimleri her geçen gün artıyor.

Yeni normalde tarım ve gıda sanayisinde üretilen ürünlerin sağlıklı, uygun maliyette ve güvenilir olması temel amaç ve bunun sürdürülebilir, verimli ve sürekli kılınması ise temel hedef olmak zorundadır. Covid-19 pandemisinin 21'inci yüzyılda sadece gıda güvenliğinde değil, daha birçok alanda, yeni yaklaşımların benimsenmesine neden olacağı ve değişimi getireceği açıktır. Bu sebeple sürdürülebilir gıda temini için tarım yatırımlarının önemi daha da artıyor. Biz tarımda ihracatçı bir ülkeyiz, Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10'un içindeyiz. Bunun daha fazlasını yaparak potansiyelimizi Mersin'e taşımamızın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Yılmadık, tamamlamaya da kararlıyız"

Türkiye'de ilk kez bir kadının OSB'nin başında olmasının avantaj ve dezavantajlarını da değerlendiren Balta, Türkiye'de kadın olmanı, birçok alanda yarışa geriden başlamak anlamına geldiğini söyledi. "Hepimiz bu süreçleri yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz" diyen Balta, kadınların artık bu alandaki eşitsizliğin ortadan kalkmasını istediklerini vurguladı. Balta, "Türkiye olarak kadına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere birçok hakkın gelişmiş Avrupa ülkelerinden önce verilmesine rağmen maalesef biz toplum olarak bunları daha da ileriye götürüp her alanda kadın-erkek eşitliğini sağlayamamışız. Kadın erkek eşitliğini sağlayamaz, toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızı iş ve sosyal yaşama tam anlamıyla entegre edemezsek bir yanımız yarım kalır. Kadın ve erkeğin el ele verip her alanda eşit olarak hak ve sorumluluklara sahip olması halinde gelişmiş uygar bir toplumdan bahsedebiliriz. TÜİOSB olarak gerek bölge müdürlüğümüzde gerek fabrikalarımızda gerekse yürüteceğimiz özel projelerde gözeteceğimiz en önemli konu, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için çalışmak olacaktır. TÜİOSB'nin fikir aşamasından bugün geldiğimiz noktaya kadın olarak neden bu işlerle uğraştığımızdan üretimin organize sanayi bölgesi kurmanın erkek işi olduğuna varıncaya kadar birçok söylemle karşılaştık. Ancak yılmadık. Bu arada çıkmış olduğumuz yolda bizleri destekleyen, cesaretlendirenler yok muydu? Elbette ki vardı. Bizlerin cesareti, azmi ve kararlığı ve onların da destekleri sayesinde süreci bu noktaya kadar getirdik ve tamamlamaya da kararlıyız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Magazin
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada 3. Sayfa
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Kültür Sanat
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Güncel
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Ekonomi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
Adana'da beyzbol sahası olmamasına rağmen sopasına yoğun ilgi var
Adana'da beyzbol sahası olmamasına rağmen sopasına yoğun ilgi var
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek
Türkiye'nin önde gelen iş ve işçi bulma sitesi Kariyer.net'te 50 bin üyenin kişisel verisi çalındı
Türkiye'nin önde gelen iş ve işçi bulma sitesi Kariyer.net'te 50 bin üyenin kişisel verisi çalındı
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
ABD'de tutuklu Müslüman göçmenlere domuz eti zorlaması
ABD'de tutuklu Müslüman göçmenlere domuz eti zorlaması
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aamir Khan Nihat Doğan Halit Ergenç Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: Balta: "TÜİOSB'de temel altyapı çalışmalarına başladık" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 09:38:32. #1.15#
title