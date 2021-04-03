Son dakika haberi... Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa haberi... Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın Balta Limanı'nda bulunan polis evi tesisi çatısında yangın çıktı.
Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın
İSTANBUL - Balta Limanı'nda bulunan polis evi tesisi çatısında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER