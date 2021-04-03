Son dakika haberi... Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın
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Son dakika haberi... Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın Balta Limanı'nda bulunan polis evi tesisi çatısında yangın çıktı.

Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum

Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın

İSTANBUL - Balta Limanı'nda bulunan polis evi tesisi çatısında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi... Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın
Son dakika haberi... Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın
Son dakika haberi... Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın
Son dakika haberi... Balta Limanı polis evi tesisi çatısında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

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