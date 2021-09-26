Balpınar Belediye Başkanı ilçede inşa edilecek okul için yer tahsis edeceklerini açıkladı

BATMAN (AA) - Batman'ın Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, beldeye kazandırılacak lise binası için belediye olarak yer tahsis edeceklerini belirtti.

Geylani, beldede bir lise yapılması için girişimde bulunduklarını söyledi.

"Milli Eğitim Bakanlığınca bu girişimimiz olumlu neticelendi. Okulun arsa ve yer tahsisini belediye olarak karşılayacağız. Okulun zemin etüdü de yapıldı. Beldemiz en yakın zamanda yeni ve modern tam teşekküllü bir liseye kavuşacak." diyen Geylani, okulun şimdiden beldeye hayırlı olmasını diledi.

Geylani, katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'e teşekkür etti.