Balpınar Belediye Başkanı Geylani beldeyi doğal gaz ile buluşturmak istediklerini belirtti - Haberler
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Balpınar Belediye Başkanı Geylani beldeyi doğal gaz ile buluşturmak istediklerini belirtti

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Balpınar Belediye Başkanı Geylani beldeyi doğal gaz ile buluşturmak istediklerini belirtti

Batman'ın Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, beldeyi doğal gaz ile buluşturmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) müracaat ettiklerini söyledi.

Batman'ın Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, beldeyi doğal gaz ile buluşturmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) müracaat ettiklerini söyledi.

Geylani, EPDK Doğal Gaz Piyasası Daire Başkanlığını ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Beldemize doğal gazın getirilmesi ile ilgili olarak gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek, olumlu yönde karar çıkması konusunda girişimlerimiz sürecek." diyen Geylani, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Geylani, "Hemşerilerimizin hak ettiği hizmetleri alması için çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Balpınar Belediye Başkanı Geylani beldeyi doğal gaz ile buluşturmak istediklerini belirtti - Haberler
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