Balparmak ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği İstanbullu arıcıların yanında
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Balparmak ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği İstanbullu arıcıların yanında

Balparmak ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği İstanbullu arıcıların yanında
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Balparmak'ın İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı Ürünleri Üretim Programı" Çekmeköy'den sonra Çatalca'da gerçekleştirildi.

Balparmak'ın İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı Ürünleri Üretim Programı" Çekmeköy'den sonra Çatalca'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Balparmak, kadınları ve gençleri sektöre kazandırmak, doğal balın yanı sıra arı sütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına destek olarak arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak sürdürüyor.

Bu hedefler doğrultusunda Balparmak, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile İstanbul'daki ikinci eğitim programını Çatalca'da gerçekleştirdi. "Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı Ürünleri Üretim Programı" kapsamında düzenlenen Arı Sütü Eğitim Projesi'ne katılan arıcılara, 4 gün boyunca, hem teorik bilgiler aktarıldı hem de uygulamalı olarak arı sütü sağımı gösterildi. Arı Sütü Eğitim Projesi'ni başarıyla tamamlayan 25 arıcıya törenle sertifikaları verildi.

Törene Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, Balparmak AR-GE ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı, Balparmak Hammadde Tedarik Direktörü İsfendiyar Üzümcü ve Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk katıldı.

"Arıcılık mesleğinin yarınları için bugünden çalışmak gerekiyor"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, arıcılık mesleğinin yarınları için bugünden çalışmak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arıcılığın yarınlarına yatırım yapabilmenin temelinde şüphesiz ki eğitim yatıyor. Biz de Balparmak Arıcılık Akademisi olarak Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle bal ve diğer katma değerli arı ürünlerinin üretiminin verimli şekilde gerçekleştirilmesini, teknik arıcılık uygulamalarıyla hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesini ve bunlarla beraber yeni arıcılar yetişmesini sağlıyoruz. Bu eğitim de İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile yapılan iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz ikinci eğitim. Bu eğitim programı ile mevcut arıcılarımıza verimli ve kaliteli arı sütü üretimi konusunda teorik ve uygulamalı olarak önemli bilgiler aktardık. Eğitim alan arıcılarımıza sertifikalarını teslim ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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