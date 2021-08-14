Balparmak'tan Muğlalı arıcılara 30 milyon TL'lik bal alım desteği

Gönüllü ekipleri ile İstanbul'dan yola çıkarak ilk günden itibaren, yangından zarar gören vatandaşların yanında olan ve bölge arıcılarının ihtiyaçlarının tespitini yapan Balparmak, Muğlalı arıcılar için peşin ödeme yolu ile 30 milyon TL'lik bal alım kararını açıkladı.

Gönüllü ekipleri ile İstanbul'dan yola çıkarak ilk günden itibaren, yangından zarar gören vatandaşların yanında olan ve bölge arıcılarının ihtiyaçlarının tespitini yapan Balparmak, Muğlalı arıcılar için peşin ödeme yolu ile 30 milyon TL'lik bal alım kararını açıkladı.

Balparmak açıklamasına göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının ardından Balparmak, Muğla'ya ve bölgedeki arıcılara desteğini sürdürüyor.

İlk aşamada; yangın söndürme çalışmalarında ihtiyaç duyulan destek malzemelerini, ihtiyaç sahiplerine ve yetkililere birinci elden teslim eden Balparmak, aynı zamanda afetten zarar gören köylerde ulaşabildiği arıcılar ile görüşerek ihtiyaçları belirledi. Edindiği bilgiler ışığında ikinci aşamaya geçen Balparmak, 30 milyon TL tutarında bal alım kararı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, yangın felaketinden etkilenen Muğlalı arıcıların ballarını peşin ödeme yoluyla satın alacaklarını belirterek, arıcıların genel ihtiyaçları için de ayrıca destek sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin 40 yıllık bal markası olarak bu sorumlulukla ilk günden itibaren bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Desteğimizi bölgede bizzat sağladık. Afetten zarar gören Muğlalı arıcılarımız için kademeli destek planı hazırladık.

Öncelikle Balparmak çalışanlarımızdan oluşan gönüllü ekiplerimiz ile temel yardım malzemeleri kapsamında yerinde destek sağladık. Ayrıca ziyaret ettiğimiz köylerde zarar gören yöre arıcılarımızın ihtiyaçlarını belirledik, ardından maddi destek paketimizi devreye aldık. Bu doğrultuda arıcılarımızdan sağımını yaylada yaptıkları balları peşin ödeme yoluyla satın alma kararı aldık.

Bununla birlikte arıcılarımızın genel ihtiyaçları için de destek planımızı hayata geçirdik. Bu sayede, bu zor dönemde arıcılarımızı mali açıdan bir nebze de olsa rahatlatmayı hedefliyoruz. Arıcılık mesleğinin ve arı ürünlerinin sürdürülebilirliği için her zaman arıcılarımızın yanında olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da Muğla'nın ormanlarında arılar uçacak, arıcılarımız ballarını sağacak. Bu zor dönemi el ele vererek, hep birlikte atlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık