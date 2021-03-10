Balparmak'a kadın tüketicilerden büyük ödül
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Balparmak'a kadın tüketicilerden büyük ödül

10.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:04
Balparmak'a kadın tüketicilerden büyük ödül

Balparmak, Arıcılık Akademisi projesiyle Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen "Kadın Dostu Markalar 2021 Tüketici Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Balparmak, Arıcılık Akademisi projesiyle Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen "Kadın Dostu Markalar 2021 Tüketici Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, toplumsal fırsat eşitliği, kadının güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla eğitim, sağlık, spor, teknoloji, istihdam, cinsiyet eşitliği gibi alanlarda markaların gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini aynı çatı altında buluşturan Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen "Kadın Dostu Markalar 2021 Tüketici Özel Ödülleri", 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

40 yıldır bal ve arı ürünlerini doğal ve sağlıklı haliyle sofralara taşıyan Balparmak, arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için kırsal kalkınma bölgelerindeki kadınları ve gençleri sektöre kazandırmak ve balın yanı sıra arısütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına destek olmak amacıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) katkılarıyla hayata geçirdiği "Arıcılık Akademisi" ile Kadın Dostu Markalar 2021 Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü.

"Balparmak, Arıcılık Akademisi ile sektöre kadın arıcılar kazandırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı, kadınların seçimiyle böyle bir ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Balparmak Arıcılık Akademisi'nin kadınların çok fazla tercih etmediği arıcılık mesleğine yönelmesinde önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Damarlı, Arıcılık Akademisi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'de arıcılık bir ata mesleği olarak icra ediliyor. Biz de 2018 yılında kurduğumuz Arıcılık Akademisi ile arıcılık mesleğini sadece ata mesleği bakış açısı olmaktan çıkararak, özellikle kadınları ve gençleri sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Balparmak Arıcılık Akademisi'nde arı yaşamı ve biyolojisi, koloni bakımı ve yönetimi, arı hastalıkları, ana arı üretimi, arı ürünleri üretimi, arıcılık ekipmanları, regülasyonlar, nektarlı bitkiler gibi arıcılık mesleğinde kaliteli üretiminin sağlanmasını ve mesleğin sürdürülebilir olmasını sağlayan en temel konular eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar 52'si kadın olmak üzere 104 arıcı adayını mesleğe kazandırdık. Şu anda çalışmalarımızı Muğla'da sürdürüyor, 25 Muğlalı arıcıya eğitim veriyoruz. Bu eğitimlere eşleriyle birlikte katılan arıcılarımızı verimli üretim yapabilmeleri, mevcut bilgilerini güncellemeleri, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimi devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgilerle donatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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