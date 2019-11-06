Balotelli'ye ırkçı tezahüratların ardından Verona'ya bir maçlık tribün kapatma cezası

Balotelli'ye ırkçı tezahüratların ardından Verona'ya bir maçlık tribün kapatma cezası

Brescia’nın forvet oyuncusu Mario Balotelli’ye yönelik ırkçı tezahüratların ardından İtalyan futbol takımı Verona’ya bir maçlık tribün kapatma cezası verildi

06.11.2019 01:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:28
Balotelli'ye ırkçı tezahüratların ardından Verona'ya bir maçlık tribün kapatma cezası

Brescia'nın forvet oyuncusu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratların ardından İtalyan futbol takımı Verona'ya, bir maçlık tribün kapatma cezası verildi.


Balotelli, Hellas Verona takımı ile pazar günü oynanan maç esnasında maymun sesleri eşliğinde ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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