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Balotelli'nin testi pozitif çıktı

Balotelli'nin testi pozitif çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.


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