Balotelli golü attı, Beşiktaş kulübesine koştu! - Haberler
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Balotelli golü attı, Beşiktaş kulübesine koştu!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balotelli golü attı, Beşiktaş kulübesine koştu!

Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının 78. dakikasında Mario Balotelli skoru 3-2'ye getiren golü atarken, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine geldi ve yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ (İHA) - Beşiktaş- Adana Demirspor karşılaşmasının 78. dakikasında Mario Balotelli skoru 3-2'ye getiren golü atarken, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine geldi ve yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelirken, mücadelenin 78. dakikasında konuk ekibin yıldız oyuncusu Mario Balotelli uzaktan attığı golle skoru 3-2'ye getiren isim oldu. Balotelli golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koştu. Kulübeyi işaret ederek kafasını tutan ve Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket yapan Balotelli, tribünlerden tepki görürken, hakem Ali Palabıyık tarafından da sarı kartla cezalandırıldı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Balotelli golü attı, Beşiktaş kulübesine koştu!

Balotelli golü attı, Beşiktaş kulübesine koştu!

Balotelli golü attı, Beşiktaş kulübesine koştu!

Balotelli golü attı, Beşiktaş kulübesine koştu!

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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