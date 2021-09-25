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Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

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Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

Adana Demirspor'da, Mario Balotelli gollerine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Adana Demirspor'da, Mario Balotelli gollerine devam ediyor.

Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 geriden gelip 3-3 eşitlikle sona eren Beşiktaş maçında, 1 gol atan Balotelli, güney derbisinde Gaziantep FK'yı da boş geçmedi.

Maç öncesinde Adana Demirspor taraftarları, Balotelli'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçına yaptığı hareketin yer aldığı fotoğraf karesinden oluşan pankart açtı. Balotelli kendisine pankartla destek veren taraftarlar attığı golüyle yanıt verdi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

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