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Balotelli, Brescia tesislerine alınmadı

Kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve Başkan Massimo Cellino'yla yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine karar verilen Mario Balotelli, bugün antrenman için tesislere geldi fakat içeri alınmadı.

Balotelli, Brescia tesislerine alınmadı
09.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:55

Kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve Başkan Massimo Cellino'yla yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine karar verilen Mario Balotelli, bugün antrenman için tesislere geldi fakat içeri alınmadı.

Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, antrenmanlara çıkmayınca Brescia Başkanı Massimo Cellino ile arasında sorunlar yaşamıştı. Bu nedenle de geçtiğimiz günlerde yönetim, Balotelli'nin sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi.

Tesislere alınmadı

Bu haberlerin ardından 29 yaşındaki oyuncu, bugün Brescia antrenmanına katılmak üzere tesislere geldi. Ancak kapıdaki kulüp çalışanıyla konuşan Balotelli, içeri alınmadı. Golcü futbolcu, tesislerden ayrıldığı esnada basın mensuplarına, "Şimdi çalışmak istediğimi söyleyin" dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Brescia kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Balotelli'nin iyileştiğine dair maili dün akşam 21.30'da gönderdiğini ancak mesai saatleri dışında olduğu için gerekli iletişimin kurulamadığını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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