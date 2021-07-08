Balotelli 9 numaralı formayı giyecek
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, 9 numaralı forma giyecek.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, 9 numaralı forma giyecek.
Mavi-lacivertli ekip, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın kaptanı Gökhan İnler ise sosyal medyada Mario Balotelli'yle çekildiği fotoğrafı paylaştı.
Fotoğrafta İnler ve Balotelli'nin birlikte 9 numaralı formayı tuttukları görüldü. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı