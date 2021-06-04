Balosb Genişliyor, Balıkesir'e Değer Katıyor
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Balosb Genişliyor, Balıkesir'e Değer Katıyor

Balosb Genişliyor, Balıkesir'e Değer Katıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin (BALOSB) 1'nci Etap Genişleme Alanı Altyapı İnşaatı Temel Atma Törenine katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin (BALOSB) 1'nci Etap Genişleme Alanı Altyapı İnşaatı Temel Atma Törenine katıldı.

Törene Vali Şıldak'ın yanı sıra, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, GMKA Genel Sekreteri Hasan İskender, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fehmi Erdem, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, yatırım yapacak firmaların yetkilileri ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan temel atma töreninde açılış konuşmasını yapan BALOSB Müdürü Mesut Eray genişleme süreci hakkında katılımcılara bilgi vererek Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin şehrin ve ülkenin ekonomik değerlerine katkı vermeye hazır bir şekilde yatırımcısını beklediğini ifade etti.

Vali Şıldak; "Bu Adımlar Balıkesir İçin Mihenk Taşı"

Tören dolayısıyla gerçekleştirilen konuşmaların ardından Vali Hasan Şıldak yaptığı konuşmada Balıkesir'in sanayi anlamında büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Büyükşehir Belediyemizin tüm ekibine de başkanımız nezdinde ayrıca teşekkür ediyorum. Buradaki yol çalışması olsun, geçen hafta imzaladığımız protokolle yapılacak iyileştirme çalışmaları olsun, OSB'nin gelişmesi için atılacak bütün adımlara katkı sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bütün vekillerimize de Ankara ayağında atılması gereken adımlarda verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Yatırımlarını burada buluşturan yerli ve yabancı bütün sanayicilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğumuz ortamda birden çok hamleyi aynı anda gerçekleştiren, bunu yürütebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteren yapıda. 2020'den itibaren bu yıl özellikle bu çalışmalar yoğunlaştı. Genişleme etapları peş peşe geliyor. 1. Genişleme alanının 52 parselinden 26'sı dolmuş vaziyette. Genişleme çalışmasının temelini bugün hep beraber atıyoruz. Birleşme çalışması başarıyla sonuçlandı. Arıtma tesisimizin inşaatı devam ediyor, Gümrük yapılanması da inşallah Gümrük Müdürlüğü de burada kurulmuş olacak. Jandarmamızın da yerini yeniliyoruz. Balıkesir'in sanayi şehri olarak ilerlemesi noktasında bu adımların mihenk taşı olacağı düşüncesiyle, Balıkesir'e ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Şıldak İlk Kazmayı Vurdu

İl Müftüsü Celal Süreç'in yaptığı duanın ardından protokol, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. Etap Genişlemesi için ilk dinamiti patlattı. Tören dolayısıyla yapılan kurban kesimi sonrasında ekskavatörün direksiyonuna geçen Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte ilk kazmayı vurdu.

Kaynak: Habermetre

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