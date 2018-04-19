Baloncu Kavgasına 14 Yıl Hapis

Antalya'da kendisi gibi balon satan kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Durak Sarısakaloğlu (53) ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanının son kez söz verdiği Sarısakaloğlu, pişman olduğunu, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Kararını açıklayan heyet, sanığa, öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezası verdi.

Durak Sarısakaloğlu, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'nde kendisi gibi balon satışı yapan Mehmet Şeref Kesin'i (43) 23 Kasım 2017'de bıçakla ağır yaralamıştı.