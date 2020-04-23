Balon ve Türk bayraklarıyla donatılan Jandarma aracı çocuklarla buluştu Balon ve Türk bayraklarıyla donatılan Jandarma aracı çocuklarla buluştu Sakarya'da Jandarma ekipleri mahallelerdeki çocukları unutmadı Sokaklara çıkamayan çocukların evlerine giden ekipler hediyeler verdi Korona virüs salgınına denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Balon ve Türk bayraklarıyla donatılan Jandarma aracı çocuklarla buluştu

Sakarya'da Jandarma ekipleri mahallelerdeki çocukları unutmadı

Sokaklara çıkamayan çocukların evlerine giden ekipler hediyeler verdi

SAKARYA - Korona virüs salgınına denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, evlerinden çıkamayan çocuklar için jandarma araçlarını balon ve Türk Bayraklarıyla donatarak mahallelerde çocuklar ile buluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocukları jandarma ekipleri unutmadı. Akyazı İlçesi Dokurcun Jandarma Karakolu ekiplerince jandarma araçları balon ve Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Dokurcun Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan mahalleler bir bir gezilerek, ekipler çocuklar ile buluştu. Ekiplerce jandarma araçlarından 23 Nisan müzikleri çalınarak, çeşitli hediyeler ile çocukların bayramı kutlandı.

Kaynak: İHA