BALON TURU SONRASI TURİSTLERİN ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ - Haberler
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BALON TURU SONRASI TURİSTLERİN ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde restoran işleten Mehmet Kıvılcım (30), kız arkadaşı Seda Pay'a (24) katıldıkları balon turu sonrası İspanyol turistlerin ve arkadaşlarının önünde pankart açarak sürpriz evlilik teklifi yaptı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde restoran işleten Mehmet Kıvılcım (30), kız arkadaşı Seda Pay'a (24) katıldıkları balon turu sonrası İspanyol turistlerin ve arkadaşlarının önünde pankart açarak sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kıvılcım, 'Evet' diyerek teklifini kabul eden Pay'ın parmağına yüzük takıp, birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Pamukkale Mahallesi'nde restoran işleten Mehmet Kıvılcım, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı hemşire olan Seda Pay'a evlilik teklifi yapmak için sabah erken saatlerde balon turu gezisi ayarladı. Çift, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale semalarında balon turu yaptı. Turun ardından balondan inen ikiliyi, İspanyol turistlerin arasındaki Kıvılcım'ın arkadaşları 'Seni Seviyorum, benimle evlenir misin' yazılı pankartla karşıladı. Bu sırada Kıvılcım, pankartın yanında diz çöküp, kız arkadaşı Seda Pay'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kıvılcım, 'Evet' diyerek

teklifi kabul eden kız arkadaşının parmağına tek taş yüzük taktı. İkili, mutluluklarını birbirlerine sarılarak kutladı.

BALON TURU SONRASI TURİSTLERİN ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

BALON TURU SONRASI TURİSTLERİN ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

BALON TURU SONRASI TURİSTLERİN ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

BALON TURU SONRASI TURİSTLERİN ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
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Haber: BALON TURU SONRASI TURİSTLERİN ÖNÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ - Haberler
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