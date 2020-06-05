Balon pilotu adayları, Kapadokya semalarında uçtu Balon pilotu adayları, Kapadokya semalarında uçtuTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonları, eğitim alan pilotların test uçuşları için havalandı.

Balon pilotu adayları, Kapadokya semalarında uçtu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonları, eğitim alan pilotların test uçuşları için havalandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sıcak hava balonuyla uçuşları 1 Temmuz'a kadar erteledi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde balon pilotu olabilmek için 11 pilot adayı, sabah saatlerinde Göreme beldesinde, sıcak hava balonlarıyla uçuş gerçekleştirdi. Havalanan balonlar bölgede güzel görüntüler oluşturdu. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren balon pilotu Uzeyir Kardaş, "1 Haziran tarihi itibariyle kontrollü sosyal yaşam koşullarına uygun ve sıcak hava balon pilotlarının yetiştirilmesine yönelik eğitimlere başladık. 10 yıldır ticari olarak pilotluk yapmaktayım. 1 Temmuz tarihinde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda inşallah yerli ve yabancı misafirlerimizi Kapdokya bölgesini gezdireceğiz. Balonlarla Kapadokya'da daha renkli ve güzel bir ortam oluşuyor. Gelenler zaten balonlar için geliyor. Umudumuz 1 Temmuz tarihinden itibaren tekrar geçen yılki gibi bir doluluğu yaşamak" diye konuştu.

Pilot adayı Emine Gönen ise, bu sektöre yeni başvuranlardan biri olduğunu belirterek, "Eğitim uçuşlarında hocalarımla beraber bu sabah eğitimimi tamamlamaktayım. 16 saatlik bir eğitim alıyoruz. Bugün 13 saatini tamamlayacağız. Balon pilotu olabilmek için 60 saat sınıfta teorik bilgileri aldık. 16 saatlik havada uçuşu da bugün birer saat arayla tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA