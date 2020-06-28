- Balon balıkları oltaya takılan balon balığına acımadı - Balon balıkları oltaya takılan balon balığına acımadı Balon balığının diğer balon balıkları tarafından kısa sürede parçalanması su altı kamerasına yansıdı Oltaya takılan balon balığı, farklı türdeki diğer balon balıklarının saldırısına uğradı Antalya açıklarında oltaya takılan balon...

- Balon balıkları oltaya takılan balon balığına acımadı

Balon balığının diğer balon balıkları tarafından kısa sürede parçalanması su altı kamerasına yansıdı

Oltaya takılan balon balığı, farklı türdeki diğer balon balıklarının saldırısına uğradı

ANTALYA - Antalya açıklarında oltaya takılan balon balığı, farklı türdeki balon balıklarının saldırısına uğradı. Oltadaki balon balığı paramparça olurken, o anlarsa sualtı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi açıklarında balığa çıkan vatandaşların oltasına Lagocephalus suezensis türü balon balığı takıldı. Bu sırada üstün koku alma özelliği ve denizlerdeki en büyük balon balığı olarak bilinen Lagocephalus sceleratus türü balon balıkları oltanın atıldığı alana geldi. Oltadaki balon balığına saldıran türler, balığı kısa sürede parçaladı. O anlarsa su altı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Uzmanlarsa, söz konusu türlerin insanlardan korkan bir balık olduğunu ve genelde açıklarda yaşadığı bilgisini verdi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün balıkçılar tarafından oltayla yakalandığında el ve ayaklarına dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA