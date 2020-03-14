Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi TARIM ve Orman Bakanlığı'nın, Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balıkları ile mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi Antalyalı balıkçıları sevindirdi.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın, Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balıkları ile mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi Antalyalı balıkçıları sevindirdi. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Boşta kalan balıkçı bu işe koşar, iyi bir proje. 100 tane balık tutarsan 500 lira. Nerede kazanacaksın bu parayı?" dedi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, bölgede 7 türde balon balığı olduğunu, mücadelenin belli bir ölçüde olacağını söyledi.

Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, ilginç bir proje için düğmeye bastı. Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan proje, önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon görüşmelerinde dile getirilmiş, mücadele şekli anlatılmıştı. Balıkçıların ağlarını parçalayan ve anında denize atılan balon balığı için bakanlık, 'Kuyruğunu getir, 5 lira al' projesine start verdi.

NEREDE KAZANACAKSIN BU KADAR PARAYI?Bakanlığın bu çalışması Antalyalı balıkçıları sevindirdi. 110 balıkçı tekne sahibinin üye olduğu Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatif üyesi İlhan Kaplan, bakanlığın projesini, 'iyi bir proje' olarak nitelendirdi, "5 lira da iyi" yorumunu yaptı. Kaplan, "100 tane, 50 tane tutulur. Bu proje için koşan olur. Balon balığıyla bir mücadele şekli. Boşta olan balıkçılar da bu işe koşar. 100 tane balık tutarsan 500 lira. Nerede kazanacaksın bu parayı?" dedi.Kaplan, Antalya'da küçük balıkçı teknelerinin olduğunu, 15 Nisan'daki avlanma yasağından etkilenmediklerini de belirtti.AĞLARIMIZ KURTULURAntalyalı 30 yıllık balıkçı Halil Bulanık da bakanlığın projesinin yerinde olduğunu vurgularken, "İyi olur, hem balıkçının ağları kurtulur. Balık nesli çoğalır. Bu balık ağlara zarar veriyor" dedi.Balon balığı avlamaya yönelik ağ takımı yapılması halinde 200 ile 300 kilo balon balığı yakalanabileceğini belirten Bulanık şöyle konuştu: "Sahillerimizden balon balığı temizlenir. Şu an balon balıklarını denize atıyorduk. Günde 40- 50 tane yakaladığımızı bilirim. Takımı yapan bir balıkçı, günlük bin lira kazanabilir. Günlük 300- 400 tane bile yakalanır. Balıkçılar için bakanlığın projesi hem maddiyat ve hem dönem için iyi. Bu proje balon balığının zararını kısmen düşürür."GEÇİM KAYNAĞI OLURTeknesiyle bölgede 15 yıldır balıkçılık yapan Behlül Ağır ise bakanlığın projesini duyduğunu söyleyerek, günde 150 ile 200 kilo tutabileceğini söyledi. Ağır, "5 liradan 400 veya 500 lira kazanırım. Normal tuttuğumuz balık tabi ki kazandırıyor, ama balon balığına teşvik yöntemi bize de kazandırır. Teşvik edilirse biz daha fazla yakalamaya çalışırız. Bir geçim kaynağı olur. Bu yöntemle Akdeniz'de bu balon balığı azabilir" dedi.ETİNİ DEĞERLENDİRMEK LAZIMAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede 7 türde balon balığı olduğunu, mücadelenin belli bir ölçüde olacağını söyledi. Balığın Akdeniz ekosisteminde olduğunu, etinin değerlendirilme şeklinin araştırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Gökoğlu şöyle konuştu:

"Böyle bir tedbir aldığımızda, İsrail, Suriye aldı mı? Lübnan aldı mı, Yunanistan, İtalya, Mısır aldı mı? Buna da bakmak lazım. Bizim kıyılarımızda belli bir seviyeye çektik, ama bitmez. Ekosisteme girdi. Bunu değerlendirmemiz lazım. Balıkçılar çok miktarda tutar. Aşırı çok balon balığı var. Kuyruk başına hesaba gittiğimizde bin tane tutan da olur, 300 tane tutan da olur. Çıkan avcı teknesine göre 5 ton tutulabilir, fena rakam değil tabi. Kuyruk başına 5 lira verilince herkes balıkçı da olacaktır. Nisan ayı ortasındaki av yasağı bu projeyi etkilemez. Küçük balıkçılar ve tekneler ava çıkar."

Kaynak: DHA