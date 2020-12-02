Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti

02.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:29

Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapma kararı Antalyalı balıkçıları sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapma kararı Antalyalı balıkçıları sevindirdi.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatif Birlik Başkanı Cengiz Balta, Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik tebliğinin bu balığın avcılığını teşvik edeceğini söyledi.

Tebliğe göre balon balığı kuyruğunun 1 milyon adede kadar adet başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacağını anımsatan Balta, kuyruk alımının 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirileceğini ancak bu sürenin uzatılmasının balıkçılar açısından daha iyi olacağını kaydetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor

Balta, "Balon balığı nisan ve mayıs aylarında yavrulama yapıyor. O aylar öncesinde 1 milyon balığın tutulması popülasyonda azalmaya neden olacaktır. Zaten balıkçılar her balığa gittiklerinde büyük boylarda 10-15 balon balığı tutuyorlardı. Şimdi çelik misinalı takımlarla bu balığı avlayacaklar. Çünkü balığın dişleri normal misinaları kesiyor." ifadelerini kullandı.

Balon balığı nedeniyle yerli balıkların popülasyonlarının azaldığını kaydeden Balta, "Amatör balıkçılar bile kıyıdan olta attıklarında iğnelerine mutlaka balon balığı takılıyor. Tutulan balıkları kıyıya çekmeden balon balığı parçalıyor. Balıkçıların av araçlarına zarar veriyor. Ekonomik değeri olan balıkların yavrularını yiyor. İnşallah Bakanlığın desteklemeleriyle bu sorun azalır." şeklinde konuştu.

Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti
Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti
Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti
Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

İlgili Haberler

Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Prof. Dr. Gökoğlu: 'Akdeniz'e kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsaade edilmeli'
Prof. Dr. Gökoğlu: "Akdeniz'e kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsaade edilmeli"
Bakan Pakdemirli: Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık
Bakan Pakdemirli: Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Osman Kavala Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Enes Batur Sezen Aksu Gonca Vuslateri
Spor Samatta Erol Bulut Okan Buruk Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 16:29:22. #1.14#
title