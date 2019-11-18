18.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:01

Balon balığının ihracatı ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Hem balıkçıya hem ülke ekonomisine katkısı olacaktır"

"Balon balığını yok edemeyeceğimize göre faydalanmamız gerekir"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin balon balığı ihracatıyla ilgili açıklamalarını doğru bulduğunu belirterek, "Hem balıkçıya hem ülke ekonomisine katkısı olacaktır."dedi.

Akdeniz ve Ege kıyılarında son dönemlerde popülasyonu giderek artmasının yanı sıra bulunduğu ekosisteme zarar verip, balıkçıları da zarara uğratan balon balığının ihraç edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin balon balığı ihraç etmesine yönelik çalışmalarla ilgili, "Konu henüz ham olmakla beraber 5 bin tonun üzerinde bir talep var. Sektör paydaşları işin gereğini yapacaktır." sözlerini Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu olumlu karşıladı.

"7 tür var"

Mehmet Gökoğlu, Türkiye kıyılarında balon balığının 10 yıl önce görülmeye başladığını belirterek, balığın hızla artışını devam ettirdiğini dile getirdi.

Türkiye sularında balon balığının 7 türü olduğunu kaydeden Gökoğlu, zehri nedeniyle bu balığın tüketilmediğini riskli gurupta yer aldığını bildirdi.

"Balıkçılara zarar veriyor"

Balon balığının hem bulunduğu yere hem de balıkçılara zarar verdiğini aktaran Gökoğlu, " Balıkçıların ağlarına, misinalarına zarar veriyor. Ağlardaki balıkları yiyordu. Balıkçıların büyük belası olmaya başladı. Ayrıca yaşadığı yerde diğer balık türlerini yok ediyor." dedi.

"Faydalanılmalı"

Daha önce çeşitli seminerlerde balon balığından faydalanılması gerektiğini dile getirdiğini aktaran Gökoğlu, " Bu balık sularımıza girdi, artık ondan yararlanma yoluna gitmeliyiz. Balon balığını yok edemeyeceğimize göre faydalanmamız gerekir. Çünkü bu balığı doğal ortamında yokeden düşmanları çok az. Baskın tür haline gelmeye başladı. Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarını olumlu buluyorum. Gerçekleşirse çok iyi bir olay, balıkçılara ek bir gelir olacaktır. Bu canlı ekonomik olarak değerlendirilmiş olacak. Hem balıkçıya hem ülke ekonomisine katkısı olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA