Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri

Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiriANTALYA'da, amatör balıkçının oltasına takılan yaklaşık 50 santimetre boyunda, 4 kilo ağırlığındaki balon balığı, görüntüsü ve çıkardığı ilginç sesle şaşkınlık yarattı.

06.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:26

Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri

ANTALYA'da, amatör balıkçının oltasına takılan yaklaşık 50 santimetre boyunda, 4 kilo ağırlığındaki balon balığı, görüntüsü ve çıkardığı ilginç sesle şaşkınlık yarattı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Balon balığı, istiridye, midye, aslan balığı, deniz kestanesi riski açısından insanlarımız kayalık bölgelerde ayaklarına deniz ayakkabılarını giysinler" dedi.

Salgın sürecinde balık tutma yasağı uygulamasının sona ermesiyle amatör balıkçılar tekneyle açılıp ya da kıyıdan oltalarıyla balık tutmanın keyfini yaşadı. Akdeniz'in mavi sularına açılan amatör balıkçılar, oltalarına takılan balon balığı sayısındaki artışa şaşırdı. Yakalanan balon balıklarının birçoğu, çeneleriyle misinayı koparıp oltaya zarar verdi. Balon balıklarının zaman zaman da oltaya takılan farklı türdeki balıkları yediği görüldü. Balıkçıların oltasına çok sayıda küçük boy balon balığının yanı sıra, 50 santimetreye yakın balon balığı da takıldı. Amatör balıkçıların yakaladığı yaklaşık 4 kilo ağırlığındaki balon balığı büyüklüğüyle şaşkınlık yarattı.

GÖRÜNTÜSÜ VE SESİ ÜRKÜTTÜ

Oltasını denizin dibinde mercan balığı yakalamak için suya bırakan amatör balıkçı, hem mercan hem de balon balığını tekneye çekti. Olta ucundaki yemi ve mercan balığını yemek isterken yakalanan balon balığı su yüzeyinde de çıkardığı değişik sesle dikkati çekti. Sivri dişleriyle ürkütücü görünüme sahip balon balığının çenesinin altında havayla şişirdiği keseye su biriktirdiği gözlendi. Balon balığını yakalayan balıkçılar ölmesini bekliyor ya da denizde yaşamını sürdürememesi için kuyruğunu kesip, suya bırakıyor.

'BALON BALIĞI DENİZ TABANINDA YAŞAR'

Açıkta genellikle büyük boy balon balığı yakalayan balıkçılar, kıyıda da zaman zaman oltalarında küçük türdeki balon balıklarına rastladı. Su altında inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibindeki balon balıklarını görüntüledi. Balon balıklarının deniz tabanında yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, deniz dibindeki kurtçukla, istiridye, midye, salyangoz kabuklarını kırarak, küçük balık ve yengeç yiyerek beslenen balon balığının balıkçıların oltasına takılı yemin peşinden yüzeye doğru çıktığını anlattı.

'BÖYLE BİR SALDIRI RİSKİ YOK'

Balon balığının 7 türe sahip olduğunu ve Antalya açıklarında yaygın olarak iki tür görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türlerden birinin büyük, diğerinin de küçük boy olduğuna dikkati çekti. Küçük boy balon balığının kıyıda dalgaların vurduğu yere kadar yaklaştığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balığının herhangi bir saldırı riski şu an mevcut değil. Daha önce birtakım vakalar oldu. Bu muhtemelen balon balığının kurtçuk sanarak hedef şaşırması. Ancak bu vakanın da balon balığından kaynaklandığı net değil. Korkmaya gerek yok. Balon balıkları doğal yaşam alanlarında saldırsaydı okyanusta kimse yüzemezdi. Böyle bir saldırı riski yok" dedi.

'DENİZ AYAKKABILARINI GİYSİNLER'

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin çakıllık bir alan olması nedeniyle balon balığı saldırısı açısından riski bulunmadığına değinen Prof. Dr. Gökoğlu, "Ancak falezlerdeki kayalık bölgelerde balon balığı, aslan balığı, deniz kestanesi var. Aslan balığının da saldırganlığıyla ilgili olarak da henüz bir vaka yok. Sadece tutma sonucu ayağa saplanma gibi bir vaka var. Kayalık alanlarda denize girerken balon balığı, istiridye, midye, aslan balığı, deniz kestanesi riski açısından insanlarımız kayalık bölgelerde ayaklarına deniz ayakkabılarını giysinler" diye konuştu.

'DALGALARIN VURDUĞU YERDE GÖRÜLÜYOR'

Küçük türdeki balon balıklarının sahilde dalgaların vurduğu yerde gözlemlendiğini dile getiren Gökoğlu, şunları söyledi:

"Sahilde balon balığına karşı tedbir amacıyla deniz ayakkabısıyla girsinler. Zaman zaman dalgaların vurduğu yerde balon balığı görebiliyoruz. Ayağımızın altından kalkan çakılların arasındaki kurtçukları yiyor. Kıyıya yaklaşan balon balığı çok küçük bir tür, onun insanın ayağını, elini ısırıp koparma riski yok. Korkmaya gerek yok. İri balık da kıyıya kadar yaklaşmıyor. Açıkta rastlıyoruz ancak saldırması durumu olsaydı dalgıçlar risk olurdu. Balon sürekli balıkları aktif hayvanlar değiller. Zeminde duruyorlar ve buldukları yemlerle yani o bölgedeki kurtçuklarla, istiridye, midye, salyangoz kabuklarını kırarak besleniyorlar. Ayrıca küçük balık ve yengeç yiyorlar. Balıkçıların oltalarına takılı yemi de yem olarak değerlendirdiği için yüzeye doğru çıkıyorlar. İnsanlar için bir risk yok rahatlıkla denize girebilirler."

Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri...
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Hasan Polatkan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Bülent Ersoy Çağlar Çorumlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 14:29:51. #1.14#
title