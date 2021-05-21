Balon balığı zehrinden ağrı kesici ilaç deneme aşamasında
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Balon balığı zehrinden ağrı kesici ilaç deneme aşamasında

Balon balığı zehrinden ağrı kesici ilaç deneme aşamasında
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Kanada'da bir ilaç firmasına gönderdiği balon balıklarının siyanürden 1200 kat, morfinden 3 bin kat daha güçlü zehrinden üretilen ağrı kesici ilaçta deneme aşamasına gelindi.

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Kanada'da bir ilaç firmasına gönderdiği balon balıklarının siyanürden 1200 kat, morfinden 3 bin kat daha güçlü zehrinden üretilen ağrı kesici ilaçta deneme aşamasına gelindi.

Anavatanı Hint Okyanusu, Afrika'nın doğusu, Kızıl Deniz, Avustralya ve Japonya olan balon balığı, Süveyş Kanalı'nın açılıp özellikle 2014'te genişletilmesi sonrasında ve gemilerin balast sularıyla Akdeniz'deki iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye kıyılarında da son yıllarda görülmeye başladı. Balon balıklarının dokularında siyanürden 1200, morfinden 3 bin kat daha güçlü tetrodotoksin (TTX) zehri bulunuyor ve etinin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, hem balıkçılık ekonomisi, hem de Akdeniz ve Ege denizlerindeki ekolojik yaşamı tehdit eden balon balıklarının popülasyonunun azaltılması ve olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ilki geçen yıl başlatılan ve avladıkları balon balığı başına balıkçılara 5 TL destek projesi, bu yıl da devam ediyor.Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, yoğun avcılık mücadelesinin yanı sıra, balon balığının ekonomiye kazandırılması yönünde de özel sektör işbirliğiyle projeler yürütüyor. Balon balığı derisinden ayakkabı, çanta ve cüzdan gibi eşyaların yapımı, kolajen ve jelatin elde edilmesi yönündeki projelere ek olarak Kanada'da bir ilaç firmasıyla da ağrı kesici ilaç üretimi üzerine bir çalışma gerçekleştiriliyor.Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den Kanada'da bir ilaç firmasına geçen yıl gönderilen balon balıklarının zehrinden ilaç üretimi çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Pandemi nedeniyle ilaç sanayiyle ilgili çok ciddi ilerleme sağlanamadığını ama çalışmaların sürdüğünü anlatan Atalay, şunları söyledi: "Çünkü bütün ilaç sanayi aşı yapmaya odaklanıyor. Ama Kanada bizden numuneyi aldı ve inceledi. Çok da uygun olduğunu tespit ettiler. Pandemi süreci biter bitmez Türkiye'ye bu iş için odaklanacaklarını bildiriyorlar. Tetrodotoksinden yapılan ağrı kesici için deneme aşamasına getirmişler, bunlar şu an için yüzeysel bilgiler."

Balon balığı zehrinden ağrı kesici ilaç deneme aşamasında
Balon balığı zehrinden ağrı kesici ilaç deneme aşamasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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