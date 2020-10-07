Balon balığı ve mezgit filetosu birebir benziyor

SOKAK aralarında 'mezgit' balığı olarak satıldığı iddia edilen zehirli balon balığının filetosu çıkarılınca mezgide birebir benzediği ortaya çıktı.

SOKAK aralarında 'mezgit' balığı olarak satıldığı iddia edilen zehirli balon balığının filetosu çıkarılınca mezgide birebir benzediği ortaya çıktı. Antalya Bölgesi Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, iki balığın filetosunun çıkarıldıktan sonra en iyi balıkçının dahi birbirinden ayırt edemeyeceğini söyledi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına dahi zarar veren, kendi türü de dahil, balıkları yiyerek beslenen ve akıllarda teneke kutuyu dişleriyle parçalarken çekilen görüntüsü kalan istilacı tür balon balığı, sokak aralarında 'mezgit' diye satılıyor. Balık tezgahlarında bu zehirli balığın satışının ve sergilenmesinin yasak olması nedeniyle bazı balıkçıların, balığın filetosunu çıkarıp, 'mezgit' balığıymış gibi sattıkları ortaya çıktı.

FİLETOSUNDAN AYIRT ETMEK İMKANSIZTezgahta satılmasına dahi binlerce lira ceza uygulanan balon balığının fileto edildikten sonra mezgit filetosuna birebir benzediği görüldü. Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, iki balığın filetosunun çıkarıldıktan sonra en iyi balıkçının dahi birbirinden ayırt edemeyeceğini söyledi. Balon balığının derisinin benekli olması nedeniyle filetodan kesilerek ayrıldığını anlatan Balta, "Vatandaşı uyarıyoruz. Kesinlikle fileto balık almasın. Balon balığı zehirli bir tür, yenmesi halinde ölümcül olur. Fileto balık alınacaksa dahi derisinin ya da başının balıkla birlikte olduğuna dikkat edilmelidir" dedi.

Filetosu çıkarılan balon balığının etinin renginin dahi mezgit balığıyla birebir benzediği dikkat çekerken, bazı balıkçıların bu balığı daha uygun fiyatlara sokak aralarında poşetler içinde sattığı iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR